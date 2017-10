Vu de Russie : « Il faut compliquer la vie des pays qui ont le droit de veto à l’ONU »

Alors que Donald Trump prétend vouloir rendre l’ONU moins « bureaucratique », Alexandre Privalov, dans un billet pour la revue Expert, explique en quoi la réforme qu’il propose ne fera que renforcer l’influence des États-Unis au détriment d’autres États moins puissants.

Nul ne conteste qu’il faille réformer l’ONU. Jouer les Cassandre est une position aussi triste que peu glorieuse – mais on voit bien où mène l’immobilité. Il est clair que la Corée du Nord se procurera tôt ou tard l’arme nucléaire. Après que Kadhafi et Hussein ont été si gentiment récompensés pour avoir renoncé à leurs programmes nucléaires, espérer autre chose serait stupide. Et cela signifie que Séoul et Tokyo se la procureront, elles aussi. Si Trump continue de menacer de rompre l’accord sur le nucléaire iranien, Téhéran s’en dotera également. La Russie et la Chine la possèdent officiellement, l’Inde et le Pakistan, semi officiellement. Résultat : on a huit États possédant l’arme nucléaire, étroitement collés les uns aux et éprouvant les uns pour les autres une amitié et une tendresse frisant l’indescriptible… Et que peut faire l’ONU pour ralentir l’avancée sur cette voie mortellement dangereuse ? Absolument rien – il suffit de constater l’efficacité de ses décisions unanimes sur Pyongyang.

« Le droit du plus fort »

En fait, l’ONU semble parfaitement impuissante dès lors qu’un conflit implique un pays un tant soit peu sérieux. Les Américains, mais aussi les Français par exemple, interviennent militairement sur qui leur chante, sans demander l’autorisation du Conseil de sécurité ni craindre le moins du monde une quelconque condamnation de sa part. Ce que l’on appelle le droit international a toujours été et sera toujours le droit du plus fort ; mais dans ses meilleurs années, l’ONU a constitué un mécanisme efficace de conciliation des intérêts des forts et, par la même, une limite significative au bon vouloir de ces derniers. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : précisément pour cette raison, l’ONU est devenue incapable, et précisément pour cette raison, il faudrait s’occuper de la réformer. Si Vanuatu ou le Guyana se lancent dans quelque entreprise funeste, il se trouvera toujours quelqu’un, même sans l’ONU, pour les arrêter ; mais qui, sinon l’ONU, se chargera de rappeler à l’ordre une grande puissance ? Seulement, la réforme actuellement proposée vise, malheureusement, l’objectif inverse. Non seulement elle ne crée pas de mécanismes permettant de limiter le bon vouloir des grandes puissances, mais elle consolide la garantie d’impunité pour les fantaisies de la seule superpuissance actuelle – les États-Unis.

« Un brouillard impénétrable »

Je ne parle ni de la « débureaucratisation » de la gigantesque agence mondiale, ni même de « l’augmentation de son efficacité » dont on parle tant et si volontiers en ce moment. Ce bla-bla doit être ignoré – il ne sera ni plus utile, ni plus nuisible que d’habitude. En revanche, le discours sur les changements importants à apporter à la répartition des pouvoirs au sein de l’institution mérite toute notre attention. On propose par exemple de renforcer le statut des décisions de l’Assemblée générale, qui n’ont aujourd’hui formellement, à la différence de celles du Conseil de sécurité, aucun caractère contraignant. Les débats sur cette réforme ont justement montré la façon dont les Américains emportent quasiment d’office la majorité des voix des pays-membres de l’Assemblée : la déclaration de Washington sur ses intentions réformatrices, incompréhensible et à peine légale, a été signée instantanément par 130 États. Sachant qu’aucun membre de l’Assemblée n’a le droit de veto, les Américains veulent transformer cette dernière en une arme personnelle, contre laquelle leurs adversaires n’auront aucun moyen de se défendre. Cette situation sera-t-elle juste ? Allez savoir. Il sera en tout cas difficile de convaincre tout un chacun sur la planète que la voix de l’Iran peut justement être estimée a la même valeur que celle, mettons, d’Haïti ; que la voix des îles Salomon vaut celle de la Chine.

Quant à la proposition d’augmenter le nombre de membres permanents du Conseil de sécurité – et donc d’États disposant du droit de veto –, elle est entourée d’un brouillard totalement impénétrable. Ni le caractère rationnel ni la nécessité d’accorder un tel statut à l’Allemagne, au Japon ou au Brésil ne sont mis en doute – on ne débat que du fait de savoir si les possesseurs actuels du droit de veto accepteront ou non de soutenir tel ou tel candidat. Mais c’est une approche extrêmement étrange. Les succès économiques ne devraient pas suffire à recevoir le statut de juge et arbitre de la politique mondiale – il faudrait aussi avoir fait preuve de sa souveraineté. Dans le contexte du Conseil de sécurité, une telle preuve pourrait être un vote non conforme à l’opinion du patron, au moins sur quelques questions importantes. Et de ce point de vue, on ne peut pas dire que ces mêmes Allemagne et Japon, malgré leur incontestable grandeur économique, puissent se vanter d’être des États souverains – je ne parle même pas du fait qu’ils sont occupés depuis soixante-dix ans, simplement, je mets quiconque au défi de se souvenir de la dernière fois où ils ont voté différemment des États-Unis. Ainsi, à quoi bon donner à ces pays le droit de veto au Conseil de sécurité ? Pour que les Américains y disposent non plus de deux voix, comme aujourd’hui (en comptant la voix britannique), mais de trois ou quatre ? Même en laissant de côté le fait manifeste que, dans les circonstances actuelles, les changements proposés sont ouvertement dirigés contre la Russie, il est clair, en tout cas, qu’ils n’augmenteront pas le moins du monde « l’efficacité de l’ONU ».

« Compliquer la vie de ceux qui ont le droit de veto »

Il n’est pourtant pas si difficile d’imaginer des changements réellement capables de donner à l’ONU une chance de renaître. Je pense pour ma part qu’il faudrait, pour cela, non multiplier le nombre de possesseurs du droit de veto mais, à l’inverse, compliquer la vie de ceux qui l’ont déjà. Imaginez que n’importe lequel des cinq membres permanents, s’il enfreint une résolution du Conseil de sécurité ou, disons, se lance dans une opération militaire sans son aval, s’expose à des représailles sensibles, du type sanctions économiques, limitation temporaire du droit de veto, etc. Certes, ce ne serait pas la panacée : il est clair que les décisions de ce Conseil de sécurité nouvelle mouture ne seraient tout de même pas toutes-puissantes ; pourtant, une telle évolution pourrait déboucher sur une planète plus prévisible et, avec le temps, peut-être plus ordonnée. Mais débattre des détails d’une telle réforme n’a pas de sens, vu qu’elle est clairement irréalisable. Personne n’est en position de contraindre les cinq membres permanents du Conseil de sécurité à de telles obligations, et il est encore moins probable qu’ils s’entendent entre eux pour s’y plier d’eux-mêmes. Cela n’arrivera pas.

Ce qui veut dire que les possibilités de l’ONU en termes de maintien de la paix et de la stabilité vont continuer de se dégrader – et ce, désormais, sous couvert de débats sur une réforme radicale de son organisation. Je note toutefois que la réforme soutenue par les États-Unis n’est pas plus réalisable que la mienne : la Russie et la Chine s’y opposeront sans aucun doute. Les Etats-Unis ont déjà menacé, le cas échéant, de créer une « ONU parallèle », ne réunissant que les leurs. Les partisans d’une démocratie « authentique ». Et alors, les Nations Unies ne seraient plus efficaces du tout. Mais il n’y a pas lieu de s’étonner outre mesure. L’ONU a existé longtemps et non sans succès parce qu’elle avait été fondée par les vainqueurs d’une guerre jusqu’alors impensable. La prochaine structure mondiale solide sera vraisemblablement créée par les vainqueurs de quelque secousse future – il ne reste qu’à espérer qu’elle soit moins sanguinaire.

Expert est un hebdomadaire économique national, tiré à 92000 exemplaires. Fondé en 1995 par une équipe de journalistes issus de la rédaction du quotidien Kommersant, Expert analyse le développement des grandes et petites entreprises en Russie et offre des analyses détaillées de la politique intérieure et internationale.

Articles similaires

ExpertTraduit par Julia Breen