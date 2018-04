Expert en sanctions, un métier d’avenir ?

Un nouveau métier est récemment apparu sur le marché russe : expert en sanctions. En quoi consiste cette profession inhabituelle et recherchée ? Nous avons posé la question à Artem Javoronkov, spécialiste en sanctions et associé du cabinet d’avocats international Dentons.

Le Courrier de Russie : Comment êtes-vous devenu un « expert en sanctions » ?

Artem Javoronkov : C’est arrivé tout à fait par hasard. En avril 2014, je devais aller à Washington pour intervenir lors d’un séminaire prévu depuis longtemps, sur le thème « Comment mener des affaires en Russie ». Mais en mars, la Crimée a été rattachée à la Russie, la situation s’est aggravée au Donbass, les premières sanctions sont entrées en vigueur… Peu avant mon départ, un collègue de Washington m’a appelé pour m’annoncer que le séminaire était annulé. « Plus personne ne s’intéresse au monde des affaires en Russie. Tout le monde ne parle plus que des sanctions », m’a-t-il dit. Me surprenant moi-même, je lui ai alors proposé de simplement changer de thème pour « Les sanctions en Russie ». Il m’a rappelé au bout d’une heure et m’a dit : « Tous les billets sont vendus, on va faire salle comble, viens ! » Voilà comment j’ai commencé à me spécialiser dans les sanctions.

« Le travail le plus difficile et le plus créatif, c’est d’élaborer un plan d’action minimisant les risques pour les grandes entreprises »

LCDR : En quoi consiste votre travail ? Quel genre de missions devez-vous remplir ?

A.J. : Des plus simples aux plus complexes. Les sanctions peuvent être divisées en trois blocs : individuelles (contre des personnes concrètes), sectorielles (contre certains secteurs économiques) et criméennes (liées aux activités en Crimée). Pour cette raison, mes missions dépendent de mes clients.

La plus simple est d’identifier les personnes visées par les sanctions. Par exemple, quand un client souhaite conclure un contrat, je dois vérifier que les contractants et leurs sociétés ne figurent pas sur une liste noire. C’est une tâche élémentaire qui ne demande que deux heures de travail maximum.

Les sanctions ne visent toutefois pas uniquement des personnes et des entreprises mais également les filiales et les actionnaires de ces entreprises. Beaucoup de temps est nécessaire pour déterminer qui précisément est concerné par leur application.

Une tâche encore plus complexe consiste à vérifier que les contrats et les accords conclus avec les contractants et les partenaires étrangers ne violent pas l’une des règles subtiles introduites dans le cadre des sanctions. Si les contrats contiennent des clauses relatives aux sanctions, nous vérifions quelles seront les conséquences en cas de violation, de rupture et de changement des conditions du contrat.

Mais le travail le plus difficile et le plus créatif pour un expert en sanctions, c’est d’élaborer un plan d’action permettant de minimiser les risques pour les grandes entreprises.

Ici, le plus compliqué – et le plus coûteux ! – est de contrôler la structure de l’entreprise. Certains de nos clients travaillent en Russie, aux États-Unis et en Europe, et ils craignent de se se retrouver hors-la-loi.

Nous devons donc comprendre comment ils travaillent, analyser en détail la nature de leur activité, d’où proviennent leurs fonds, quels sont leurs clients et quels types de contrats il utilisent avec eux. Et, le plus important, s’il existe des relations contractuelles entre les sociétés qui leur appartiennent en Russie et celles qu’ils possèdent (ou dont ils sont actionnaires, ndlr) en Europe ou aux États-Unis.

LCDR : Avec quel genre d’entreprises travaillez-vous ?

A.J. : Des entreprises russes et étrangères. Il s’agit en premier lieu de grandes banques ayant des filières en Europe et aux États-Unis.

Nous travaillons également avec des sociétés pétrogazières dont les projets peuvent se retrouver aisément sous le coup des sanctions ou le sont déjà, notamment ceux concernant l’extraction du pétrole et du gaz dans les zones du plateau continental russe, en eaux profondes ou en Arctique.

Le troisième comprend toutes les entreprises qui travaillent en Crimée ou souhaitent le faire. Nous travaillons aussi un peu avec le secteur de la défense. Il s’agit de clients dont la production est exclusivement militaire ou à double usage civil-militaire. Nous travaillons également avec des sociétés de vente au détail ou de transport de marchandises, ainsi que des entreprises qui commerçaient avec l’Ukraine et dont l’activité a été impactée par les sanctions introduites par ce pays. Mais elles constituent une minorité.

Des experts de prestige

LCDR : Comment les entreprises vous contactent-elles ?

A.J. : Ce métier a vu le jour en Russie il y a moins de quatre ans. Il n’existe pas de formation. Le marché des experts est donc limité. Les entreprises russes cherchent à embaucher, au sein d’autres entreprises, les salariés qui ont aidé à la mise en place de structures dédiées aux sanctions.

« Tous les matins, je reçois des informations sur les sanctions de 200 sources différentes »

LCDR : Ce travail est-il effectué en interne ou en externe ?

A.J. : Cela dépend. Seules les structures suffisamment grandes peuvent se permettre de recruter à temps plein des experts en sanctions, les sièges des grandes banques et des compagnies pétrogazières sont les plus demandeurs. Toutes les autres font appel à des cabinets d’avocats.

LCDR : Selon les médias, le salaire des experts en sanctions est actuellement l’un des plus élevés sur le marché de l’emploi russe : il démarre à 250 000 roubles [3 500 euros]…

A.J. : Je ne saurais vous répondre. Les sanctions sont ma deuxième spécialité, la fusion-acquisition restant la première. Aujourd’hui, les sanctions représentent 25 % de mes revenus. Disons qu’une spécialisation dans ce domaine doit permettre, en moyenne, d’augmenter de 40 % son salaire.

Pronostic : stabilité

LCDR : Comment suivre les évolutions de ce nouveau métier ?

A.J. : Je mène un monitoring quotidien de la situation. Tous les matins, je reçois des informations de 200 sources différentes. Il s’agit de médias spécialisés, russes et étrangers, qui réagissent au mot « sanctions » et de régulateurs occidentaux qui publient sur leur site des informations officielles. J’échange également sur ce sujet avec mes collègues étrangers.

L’an dernier, nous avons organisé un séminaire sur les sanctions, dans les bureaux de Dentons, à Kiev. Mais, vu la spécificité de la thématique, nous travaillons principalement avec ceux basés à Bruxelles et Washington. Toutefois, les rencontres avec les clients peuvent se dérouler n’importe où dans le monde.

La Russie n’est qu’une petite partie du programme de sanctions américaines. Une centaine de programmes similaires concernent d’autres pays. Nos collègues de Washington se penchent sur ces questions depuis des décennies. Pour eux, c’est la routine.

« En matière de sanctions, la situation est stable »

LCDR : Expert en sanctions, c’est un métier d’avenir en Russie, selon vous ?

A.J. : Je ne le pense pas. D’après mes calculs, la Russie compte environ 200 spécialistes. Il est peu probable que leur nombre évolue, étant donné que l’introduction de nouvelles sanctions importantes n’est pas à l’ordre du jour. Ni leur levée d’ailleurs. Les sanctions font partie d’une stratégie à long terme, elles sont là pour durer des décennies. Par ailleurs, je ne vois aucun signe annonçant une évolution de la situation en Ukraine, ni une volonté politique de changer quoi que ce soit : chacune des parties, autant la Russie que l’Occident, attend de l’autre qu’elle fasse le premier pas. Autrement dit, en matière de sanctions, la situation est stable.

Propos recueillis par Anastasia Sedukhina